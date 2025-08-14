Función Pública e IPAP lanzan curso de liquidación de sueldos

La Secretaría de la Función Pública de Río Negro, junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), dictará un curso inicial de liquidación de sueldos destinado a agentes de la administración pública provincial. La propuesta busca preparar agentes que puedan asumir un rol clave dentro de los organismos provinciales.

sta iniciativa busca fortalecer la gestión interna de los organismos, capacitando a personal clave para liquidar haberes. La convocatoria está dirigida a agentes que, por sus tareas actuales, puedan ser considerados para cumplir este rol estratégico y cubrir así una necesidad operativa dentro de cada organismo.

El curso tendrá una duración de tres meses, será dictado en modalidad virtual, con clases sincrónicas en horario vespertino y una carga horaria estimada de dos horas por encuentro.

Para participar, los interesados deben comunicarlo al área de Recursos Humanos de su organismo. Esta área será la encargada de enviar la lista de postulantes a la Secretaría de Función Pública. La selección debe realizarse con responsabilidad, valorando el perfil y el compromiso de quienes asumirán esta tarea estratégica.