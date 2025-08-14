Valcheta: La Provincia reconoció a ex soldados continentales de Malvinas

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Yamila Direne encabezaron el homenaje a soldados continentales de la Guerra de Malvinas de Valcheta, sumando beneficios de salud. Además, se entregó un aporte para finalizar viviendas y elementos deportivos a instituciones.

Esta actividad forma parte de la política de reparación histórica impulsada desde el Gobierno Provincial y busca reinvidicar a ex soldados rionegrinos que fueron convocados y movilizados durante el conflicto bélico en defensa de la Patria. Hoy recibieron una medalla de reconocimiento y la posibilidad de sumar la cobertura de la obra social IPROSS.

El Gobernador Weretilneck agradeció a los ex combatientes quienes “fueron parte de la defensa de nuestra soberanía y lo hicieron con valentía y sobre todo con un profundo amor por nuestra Patria” y agregó que es “una gran satisfacción entregar este reconocimiento, venimos a saldar una deuda histórica”.

En el acto, Weretilneck entregó a la Intendenta Direne un aporte de $6.529.057, que será destinado a la ejecución de dos viviendas en la localidad, en el marco del programa “Habitar Río Negro” del IPPV, brindando una respuesta concreta para que más rionegrinos y rionegrinas puedan cumplir el sueño de contar con su hogar.

Por otro lado, gracias a una gestión conjunta entre la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Municipalidad de Valcheta, distintas instituciones de la localidad recibieron elementos deportivos fundamentales para su correcto desarrollo.