Noticia del día Regionales Valcheta

Valcheta: La Provincia reconoció a ex soldados continentales de Malvinas

Ricardo Manrique 2 días ago

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Yamila Direne encabezaron el homenaje a soldados continentales de la Guerra de Malvinas de Valcheta, sumando beneficios de salud. Además, se entregó un aporte para finalizar viviendas y elementos deportivos a instituciones.

Esta actividad forma parte de la política de reparación histórica impulsada desde el Gobierno Provincial y busca reinvidicar a ex soldados rionegrinos que fueron convocados y movilizados durante el conflicto bélico en defensa de la Patria. Hoy recibieron una medalla de reconocimiento y la posibilidad de sumar la cobertura de la obra social IPROSS.

El Gobernador Weretilneck agradeció a los ex combatientes quienes “fueron parte de la defensa de nuestra soberanía y lo hicieron con valentía y sobre todo con un profundo amor por nuestra Patria” y agregó que es “una gran satisfacción entregar este reconocimiento, venimos a saldar una deuda histórica”.

En el acto, Weretilneck entregó a la Intendenta Direne un aporte de $6.529.057, que será destinado a la ejecución de dos viviendas en la localidad, en el marco del programa “Habitar Río Negro” del IPPV, brindando una respuesta concreta para que más rionegrinos y rionegrinas puedan cumplir el sueño de contar con su hogar.

Por otro lado, gracias a una gestión conjunta entre la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Municipalidad de Valcheta, distintas instituciones de la localidad recibieron elementos deportivos fundamentales para su correcto desarrollo.

Next Post

Provincia

Empezaron a cobrar el piso mínimo los retirados y pensionados de la Policía

jue Ago 14 , 2025
Los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro comenzaron a percibir el piso mínimo garantizado, una medida que representa un aumento significativo y un alivio económico para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la fuerza. Cabe destacar que esta implementación es el resultado […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias