Emoción, compañerismo y festejos en los Juegos Rionegrinos

En San Carlos de Bariloche más de 1500 jóvenes de toda la provincia disfrutaron de una semana cargada de emociones en lo que fue la gran final provincial de los Juegos Rionegrinos.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, aseguró que “nos llena de felicidad ver a todos estos jóvenes atletas en Bariloche, jugando, compartiendo y compitiendo, pero sobre todas las cosas disfrutando de esta fiesta del deporte que son estos Juegos” y añadió que “en algunos casos los atletas han venido desde la otra punta de la provincia para esta competencia y también muchos están conociendo por primera vez Bariloche”. Finalmente, Astutti sostuvo que “este programa provincial, el cual este año tuvo el 100% de adhesión de los municipios rionegrinos, es un pilar fundamental para seguir promoviendo el desarrollo del deporte de Río Negro”.

Las acciones comenzaron el pasado martes con el acto de apertura que presidió el Gobernador Alberto Weretilneck y se extendieron hasta el viernes en distintos recintos de la ciudad lacustre, la cual una vez más se vio colmada de jóvenes provenientes de distintos puntos del territorio rionegrino que llegaron para disfrutar la competencia y la estadía.

Las y los jóvenes participantes de entre 11 y 16 años se midieron en handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo en la modalidad convencional, mientras que los y las competidores de hasta 21 años con discapacidad salieron a escena en atletismo y natación adaptada, así como en circuito de habilidades motrices.

Cabe destacar que los Juegos Rionegrinos comenzaron en abril con la etapa local, luego llegaron los zonales y por último la final provincial. En todo ese recorrido fueron miles las y los jóvenes que tuvieron la oportunidad de jugar, competir y crear lazos a través del deporte.