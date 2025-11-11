Region Sur: Quedaron seleccionados los ganadores de “El tren de nuestras palabras”

El certamen organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro y Tren Patagónico S.A recibió 72 obras inscriptas y luego de una extensa evaluación el jurado seleccionó cinco cuentos ilustrados provenientes de Clemente Onelli, Cañadón Chileno, Los Menucos, Valcheta y San Carlos de Bariloche.

El concurso que contó también con la participación de la Legislatura de Rio Negro y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la organización tuvo como fin promover la creatividad literaria y artística de las y los estudiantes rionegrinos, inspiradose en la historia del Tren Patagónico y los paisajes que recorre.

El jurado estuvo integrado por Leandro Gaviño en representación de la Secretaría de Cultura de Río Negro, Lucía Tucat, del Fondo Editorial Rionegrino, y Paula García, en representación del Tren Patagónico, quienes evaluaron un total de 72 obras presentadas por instituciones educativas de la provincia, entre ellas San Carlos de Bariloche, Viedma, Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu del Limay, Valcheta, Los Menucos, Dina Huapi, Balneario El Cóndor, Clemente Onelli y Cañadón Chileno.

rante la selección, se valoraron especialmente la adecuación temática, la originalidad, la calidad narrativa, el valor ilustrativo, el trabajo en equipo y el aporte al patrimonio cultural rionegrino, destacando la creatividad y el sentido de identidad presentes en todas las producciones.

Dentro de los próximos 10 días hábiles, la Secretaría de Cultura se pondrá en contacto con las instituciones de las obras seleccionadas para coordinar la entrega de premios y diplomas correspondientes.

Obras ganadoras

“El sueño de María” – Andrea Rucal y Uma Miguel (Escuela Hogar 104, Clemente Onelli)

“La valija mágica del Tren Patagónico” – Ahinara Cañupán y Martino Kermes Bernasconi (Escuela Hogar 72, Cañadón Chileno)

“La hermosa historia de mi abuela y el tren” – Luana Busnadiego y Yazmín Laciar (Escuela 49, Los Menucos)

“Un tren de momentos” – Amulef Quichán Naiara Valentina y Alessandría Valentini Juana Luján (Escuela 277, Valcheta)

“El Tren Patagónico, mi amigo” – Bautista Melazzo y Ozzie Maddox Peralta (Escuela Primaria Qmark, San Carlos de Bariloche)

Menciones especiales: