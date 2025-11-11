Los Menucos Noticia del día Regionales

El Día de la Policía se celebrará en Los Menucos

Ricardo Manrique 10 horas ago

La intendenta Mabel Yauhar recibió en su despacho al Jefe de la Policía de Río Negro, Crio. General Daniel Bertazzo, al Subjefe, Crio. Mayor Daniel Tapia, y demás integrantes de la cúpula policial provincial, quienes confirmaron que el próximo 8 de diciembre se realizará en Los Menucos el acto central por el Día de la Policía de Río Negro.

La jefa comunal expresó su agradecimiento al Gobernador Alberto Weretilneck, al Ministro de Seguridad, Daniel Jara, y a las autoridades policiales por aceptar su ofrecimiento para que esta importante celebración se realice en la localidad.

“Es un orgullo que Los Menucos haya sido elegida para ser sede de este evento tan significativo. A partir de hoy comenzamos con los preparativos para recibir a todas las delegaciones policiales de la provincia y compartir junto a la comunidad esta jornada de reconocimiento”, destacó la intendenta Yauhar.

Next Post

Provincia

Apareció la persona ganadora del histórico Quini 6 en El Bolsón

mar Nov 11 , 2025
Lotería de Río Negro confirmó que finalmente se presentó la persona ganadora del sorteo del Quini 6 del pasado 28 de octubre, quien se llevó el premio récord de $2.372.600.000. El cupón había sido vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, ubicada en Sarmiento 2388. Según relató la […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias