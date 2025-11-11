El Día de la Policía se celebrará en Los Menucos

La intendenta Mabel Yauhar recibió en su despacho al Jefe de la Policía de Río Negro, Crio. General Daniel Bertazzo, al Subjefe, Crio. Mayor Daniel Tapia, y demás integrantes de la cúpula policial provincial, quienes confirmaron que el próximo 8 de diciembre se realizará en Los Menucos el acto central por el Día de la Policía de Río Negro.

La jefa comunal expresó su agradecimiento al Gobernador Alberto Weretilneck, al Ministro de Seguridad, Daniel Jara, y a las autoridades policiales por aceptar su ofrecimiento para que esta importante celebración se realice en la localidad.