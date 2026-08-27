El viernes continúa el pago de las recategorizaciones en Salud

El Gobierno de Río Negro confirmó que este viernes se depositará la segunda cuota de los retroactivos pendientes por las recategorizaciones de los agentes del Ministerio de Salud que superan los $200.000.

Con este nuevo depósito, la Provincia avanza en la cancelación de las cuotas acordadas en la Mesa de la Función Pública. La medida alcanza a agentes del Ministerio de Salud comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.

El cronograma de pagos, que se inició el pasado 28 de julio con el abono de la primera cuota, se realiza de la siguiente manera:

Retroactivos entre $200.000 y $500.000: se abonarán en 3 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000: se pagarán en 4 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelarán en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Cabe recordar que durante el mes de junio el Gobierno Provincial ya había realizado el pago del primer tramo, correspondiente al personal que debía percibir montos menores a los $200.000.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública, avanzando en un esquema de pago que brinda previsibilidad a las y los trabajadores de Salud.