El viernes continúa el pago de las recategorizaciones en Salud

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El Gobierno de Río Negro confirmó que este viernes se depositará la segunda cuota de los retroactivos pendientes por las recategorizaciones de los agentes del Ministerio de Salud que superan los $200.000.

Con este nuevo depósito, la Provincia avanza en la cancelación de las cuotas acordadas en la Mesa de la Función Pública. La medida alcanza a agentes del Ministerio de Salud comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.

El cronograma de pagos, que se inició el pasado 28 de julio con el abono de la primera cuota, se realiza de la siguiente manera:

  • Retroactivos entre $200.000 y $500.000: se abonarán en 3 cuotas iguales y consecutivas.
  • Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000: se pagarán en 4 cuotas iguales y consecutivas.
  • Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelarán en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Cabe recordar que durante el mes de junio el Gobierno Provincial ya había realizado el pago del primer tramo, correspondiente al personal que debía percibir montos menores a los $200.000. 

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública, avanzando en un esquema de pago que brinda previsibilidad a las y los trabajadores de Salud.

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