Más oportunidades para finalizar el secundario en Río Negro

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro abre una nueva oportunidad para que jóvenes y personas adultas puedan finalizar sus estudios secundarios:. Desde el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre estará abierta la preinscripción al Plan Fines 2026, en su línea Deudores de Materias.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que hayan cursado el último año del secundario como estudiantes regulares y adeuden hasta cinco materias.

Esta oportunidad no solo le permitirá a rionegrinos y rionegrinas terminar la escuela secundaria, sino también abrir nuevas puertas: continuar estudiando, mejorar las oportunidades laborales y fortalecer los proyectos de vida.

La propuesta, coordinada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos/as, tendrá modalidad presencial en Bariloche, Cipolletti y General Roca, mientras que para el resto de la provincia se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma del Ministerio.

Quienes residan en Bariloche, Cipolletti o General Roca deberán inscribirse de manera presencial en las siguientes sedes:

-Bariloche: CEM Nº 77 (Albarracín 234), de lunes a viernes de 19 a 21.

-Cipolletti: CEM Nº 74 (Miguel Muñoz 235), lunes, miércoles y viernes de 20 a 22.

-General Roca: CEM Nº 73 (Isidro Lobo 850), lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21, y martes de 19 a 20.

Para quienes vivan en otras localidades, la preinscripción será virtual a través de la plataforma educativa del Ministerio. Y quienes estén interesados podrán hacerlo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/FzCy1WXYf8F4SE1G6

Al momento de inscribirse, deberán presentar DNI y certificado de estudios incompletos.

El período de cursada será del 5 de octubre al 27 de noviembre, en ambas modalidades.

La confirmación de la inscripción se realizará por correo electrónico desde la coordinación del Plan Fines, según la documentación presentada y la disponibilidad de vacantes.

Para más información, comunicarse a: planfines2026.rn@gmail.com