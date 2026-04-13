En una nueva paritaria, la Provincia definió el pago de recategorizaciones

En el marco de una nueva mesa de Función Pública, el Gobierno Provincial confirmó el pago de los montos retroactivos pendientes por recategorizaciones automáticas de 4.630 agentes del Ministerio de Salud comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.

Durante el encuentro, el Ejecutivo resolvió dar respuesta a la demanda gremial avanzando con la regularización de estos pagos pendientes.

Cabe explicar que el proceso de recategorización puede generar un desfasaje temporal entre la fecha en la que al agente le corresponde el ascenso y el momento en que se emite la resolución. Esos meses de diferencia administrativa se abonarán a partir de esta medida.

En la actualidad, estos agentes ya se encuentran percibiendo sus haberes de forma correcta, con la categoría actualizada.

Para garantizar el orden de las cuentas y sostener la responsabilidad fiscal, la liquidación de estos retroactivos se realizará en tramos.

Participaron de la reunión la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati y la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid. Por el sector gremial participaron Leticia La Palma (ATE) y Mónica Miranda (UPCN).