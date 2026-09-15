El Servicio Penitenciario Provincial abrió vacantes para profesionales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), abrió una nueva convocatoria destinada a profesionales interesados en incorporarse a trabajar en establecimientos penitenciarios de la provincia.
En esta oportunidad, se encuentran disponibles las siguientes vacantes:
- Cipolletti: Trabajador/a Social.
- Choele Choel: Psicólogo/a.
La convocatoria abre este 14 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 20 de septiembre de 2026.
Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria, registrarse y realizar la inscripción a través del portal oficial de Convocatorias de la Provincia de Río Negro, donde se publican las vacantes del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Más información e inscripción: convocatoriarn.rionegro.gov.ar