El Servicio Penitenciario Provincial abrió vacantes para profesionales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), abrió una nueva convocatoria destinada a profesionales interesados en incorporarse a trabajar en establecimientos penitenciarios de la provincia.

En esta oportunidad, se encuentran disponibles las siguientes vacantes:

Cipolletti: Trabajador/a Social.

Choele Choel: Psicólogo/a.

La convocatoria abre este 14 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 20 de septiembre de 2026.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria, registrarse y realizar la inscripción a través del portal oficial de Convocatorias de la Provincia de Río Negro, donde se publican las vacantes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Más información e inscripción: convocatoriarn.rionegro.gov.ar