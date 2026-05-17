Agencia de Recaudación Tributaria incorpora perfiles técnicos e informática

Nueva convocatoria para incorporar tres perfiles profesionales a la Gerencia de Tecnologías de la Información, de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro en Viedma y General Roca. Las personas interesadas ya pueden postularse a través de la plataforma oficial de la Secretaría de la Función Pública: Convocatorias RN.

En Viedma se encuentran disponibles dos vacantes para el puesto de Agente Informático, orientadas a graduados o estudiantes avanzados de carreras vinculadas a sistemas y tecnología.

Uno de los perfiles requeridos está enfocado en programación y análisis funcional, mientras que el segundo puesto demanda conocimientos específicos en administración de bases de datos y lenguaje SQL.

Por otra parte, en General Roca se abrió una convocatoria para cubrir un puesto de Soporte Técnico. Para acceder a esta vacante se requiere contar con estudios secundarios completos y formación acreditada en el área. Además, será obligatorio poseer carnet de conducir y disponibilidad para realizar viajes dentro de la región.

Inscripciones abiertas

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 27 de mayo inclusive.

La postulación se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma oficial de la Secretaría de la Función Pública: Convocatorias RN, donde las personas interesadas deberán registrarse, cargar su información personal y seleccionar el puesto al que desean aplicar.

Al momento de completar la inscripción será necesario contar con la documentación requerida en formato digital, incluyendo DNI y título analítico. En el caso de agentes que ya integren la planta del Poder Ejecutivo Provincial, también deberán adjuntar la autorización correspondiente emitida por la máxima autoridad de su organismo.

Más información e inscripciones en: Convocatorias RN