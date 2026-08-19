Los Menucos: Provincia y Municipio coordinan el avance de obras

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, mantuvo un encuentro con la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, con el objetivo de continuar planificando y coordinando las obras que la Provincia y el Municipio llevan adelante en la localidad.

Durante la reunión, las autoridades repasaron el avance de distintas obras consideradas importantes para la comunidad, entre ellas los trabajos correspondientes al Pluvial, la obra del 911 y la construcción de viviendas.

El encuentro permitió analizar el estado de los proyectos y coordinar las próximas acciones para continuar avanzando en infraestructura y servicios para la localidad.

Al respecto, la intendenta Mabel Yauhar destacó el trabajo conjunto y expresó: