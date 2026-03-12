El Mercado Artesanal continúa recorriendo la provincia

Este viernes el Mercado Artesanal estará presente en la Feria “Ida y vuelta” que se realiza todos los años en el polideportivo de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) en Viedma. La próxima semana se reunirá con artesanas y artesanos en Sierra Grande, Cona Niyeu, Arroyo Los Berros y Sierra Paileman.

El Mercado Artesanal continúa con su participación en los distintos eventos de la provincia y en esta ocasión estará presente este viernes en el Encuentro de Economía Social y Solidaria “Ida y vuelta” que tendrá lugar en el Polideportivo de la Sede Atlántica de la UNRN, en Viedma.

Allí, de 17 a 21 el stand provincial ofrecerá diversas creaciones de artesanas y artesanos rionegrinos realizadas en madera, cerámica, lana, tejido y platería.

La próxima semana, el Mercado Artesanal realizará una serie de reuniones y recepción de mercadería a consignación que comenzarán el martes 17 a las 17 horas en el CIT de Sierra Grande (calle 102, esquina s/n) y continuarán el miércoles 18 a las 10:30 en la Comisión de Fomento de Cona Niyeu, ese mismo día las 15 en la Comisión de Fomento de Arroyo Los Berros y finalmente a las 17 en la Comisión de Fomento de Sierra Pailemán.