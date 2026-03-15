El intendente Mellado sufrió un problema cardíaco y fue trasladado a Cipolletti

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Antonio Mellado, fue internado este sábado en el Hospital Dr. Rogelio Cortizo tras presentar una afección cardíaca.

Luego de ser evaluado por el equipo médico del nosocomio local, se dispuso su traslado a la Fundación Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, donde continuará con estudios y seguimiento especializado.

Desde el Municipio de Jacobacci informaron que el jefe comunal se encuentra estable y evolucionando favorablemente.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal también agradeció las muestras de solidaridad y preocupación de la comunidad por la salud del intendente.