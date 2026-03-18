El intendente José Mellado recibió el alta médica y evoluciona favorablemente

El Municipio de Ingeniero Jacobacci informó que el intendente José Mellado recibió el alta médica, luego de evolucionar favorablemente tras una intervención quirúrgica realizada en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

Según se indicó, el jefe comunal se encuentra en buen estado general y deberá permanecer en el Alto Valle, donde en las próximas 48 horas se le realizará un control médico como parte de su seguimiento.

Desde el Municipio destacaron y agradecieron las numerosas muestras de acompañamiento y preocupación expresadas por la comunidad durante los últimos días, reflejando el afecto y el apoyo hacia el mandatario local.