El intendente José Mellado recibió el alta médica y evoluciona favorablemente

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El Municipio de Ingeniero Jacobacci informó que el intendente José Mellado recibió el alta médica, luego de evolucionar favorablemente tras una intervención quirúrgica realizada en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

Según se indicó, el jefe comunal se encuentra en buen estado general y deberá permanecer en el Alto Valle, donde en las próximas 48 horas se le realizará un control médico como parte de su seguimiento.

Desde el Municipio destacaron y agradecieron las numerosas muestras de acompañamiento y preocupación expresadas por la comunidad durante los últimos días, reflejando el afecto y el apoyo hacia el mandatario local.

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