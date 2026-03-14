El sueño del Paleo Parque Comallo está a punto de abrir sus puertas

Luego de casi una década de trabajo, gestión y compromiso, el proyecto Paleo Parque de Comallo está a punto de convertirse en realidad. Un sueño colectivo que nació con la idea de diversificar la matriz productiva de la localidad y que hoy se materializa como un espacio que une ciencia, educación, cultura y desarrollo local.

Todo comenzó a fines de 2017, cuando el entonces intendente Raúl Hermosilla impulsó una estrategia para potenciar el turismo de la región, poniendo en valor uno de los grandes tesoros del territorio: su riqueza paleontológica. Desde ese momento comenzó un camino de gestiones, planificación y trabajo conjunto que hoy está a punto de concretarse.

Una historia que nació en la montaña

La inspiración de este proyecto tiene una historia profundamente ligada a la identidad de Comallo. El protagonista es Guillermo Aguirrezabala, un joven nacido en la localidad que, cuando apenas tenía 13 años, realizó un descubrimiento extraordinario.

En 1999, mientras buscaba piedras semipreciosas en la montaña, se encontró con los restos fósiles de un animal prehistórico que había habitado estas tierras millones de años atrás. Ese hallazgo resultó ser nada menos que el Kelenken guillermoi, un ave carnívora gigante que alcanzaba aproximadamente tres metros de altura y unos 150 kilos de peso.

El descubrimiento fue tan significativo que la especie fue bautizada en honor a Guillermo, marcando para siempre la historia científica y cultural del lugar.

Un espacio para contar la historia del territorio

Hoy, esa historia inspira la creación del Paleo Parque, un lugar pensado para que vecinos, estudiantes y visitantes puedan conocer el pasado profundo de la región, descubrir su patrimonio natural y comprender la importancia de preservar y valorar su identidad.

Este nuevo espacio busca posicionar a Comallo como un punto de referencia para el turismo científico y educativo en la Región Sur, generando además nuevas oportunidades para el desarrollo local.

La historia comienza el 30 de marzo

El próximo 30 de marzo el Paleo Parque abrirá sus puertas y comenzará a escribir una nueva etapa para la comunidad.

Será el momento de compartir con todos una historia que empezó con la curiosidad de un niño en la montaña y que hoy se transforma en un proyecto que mira al futuro, poniendo en valor el pasado que habita en la tierra de Comallo.

Una invitación abierta a descubrir, aprender y emocionarse con la historia que guarda este rincón de la Patagonia.