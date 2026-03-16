José Mellado evoluciona favorablemente tras una intervención cardíaca

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Antonio Mellado, se recupera favorablemente luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en la Fundación Río Negro.

Según se informó, el pasado sábado por la mañana el jefe comunal sufrió un cuadro cardíaco en su domicilio, por lo que debió recibir atención médica de manera inmediata. Inicialmente fue asistido en el Hospital Dr. Rogelio Cortizo y posteriormente trasladado a la ciudad de Cipolletti para continuar con estudios y tratamiento especializado.

En la institución médica se le practicó una angioplastia con colocación de un stent coronario, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo en una de las arterias afectadas.

De acuerdo a la información brindada, el intendente evoluciona favorablemente y se estima que en los próximos días podría recibir el alta médica.