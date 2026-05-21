El Hospital de Comallo incorpora tecnología digital de vanguardia

La llegada de un nuevo equipo de Rayos X con sistema digital directo permitirá diagnósticos más rápidos y precisos para los vecinos de la localidad y la zona rural. El trabajo técnico previo se realizó mediante una colaboración estratégica entre el Ministerio de Salud Provincial y el Municipio de Comallo.

El sistema público de salud de Río Negro continúa dando pasos firmes en su proceso de modernización, priorizando en esta oportunidad a la comunidad de Comallo.

Con la incorporación de un equipo fijo de Rayos X con Sistema Digital Directo, el hospital local jerarquiza su servicio de Diagnóstico por Imágenes, garantizando una atención de mayor calidad para una población que ronda los 1.500 habitantes en su planta urbana y se extiende a más de 2.500 personas sumando a las familias de la zona rural.



Este avance es fundamental para la Región Sur, ya que la tecnología digital permite que las radiografías se visualicen instantáneamente en pantalla. Esto no solo mejora la nitidez de la imagen para el médico, sino que acelera significativamente los tiempos de atención y permite compartir los estudios de forma digital para interconsultas con otros centros asistenciales de la provincia.

Más cobertura y respuestas rápidas para la zona rural

Además, esta incorporación fortalece la cobertura sanitaria en una amplia zona rural, alcanzando también a los puestos sanitarios de Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay y Anecón.

La posibilidad de obtener imágenes de manera inmediata y compartirlas digitalmente mejora la capacidad de respuesta en lugares de difícil acceso, optimizando las derivaciones hacia hospitales de mayor complejidad y brindando respuestas más rápidas y eficientes a los pacientes.

Para alcanzar este logro, se llevó adelante una tarea de cooperación institucional: personal técnico del Ministerio de Salud realizó la adecuación de la instalación eléctrica necesaria para la operatividad del equipo, contando con el apoyo logístico y de materiales del Municipio. Esta labor conjunta permitió que el servicio de radiología dé un salto hacia la innovación, respondiendo a la demanda de pacientes de todas las edades y especialidades médicas.

El Gobierno provincial concretó esta mejora con una inversión de $112.800.000, reafirmando el compromiso de equipar a los hospitales rionegrinos con tecnología de última generación para una salud pública más eficiente y cercana a la gente.