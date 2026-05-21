Río Negro avanza a paso firme en los Epade

Pasó una nueva jornada en la 19º edición de los Juegos Epade y la delegación rionegrina se perfila como protagonista.

Las y los atletas de la provincia sumaron nuevos triunfos y medallas para continuar en el sueño de volver a subir a lo más alto del podio patagónico.

En Santa Rosa los equipos de vóley ganaron sus dos partidos en ambas ramas, los seleccionados de ciclismo se ubicaron segundos por equipo y en judo femenino todas las rionegrinas subieron al podio.

Por otra parte, en Neuquén, el combinado de hanbdball femenino ganó y el masculino perdió. En atletismo hubo una medalla de oro.

Finalmente en Viedma los seleccionados de básquet sumaron dos triunfos en masculino y uno en femenino más una derrota. En fútbol las chicas se llevaron la victoria y los varones empataron.

Cabe destacar que los partidos en la capital provincial se pueden seguir por 10 Play y Río Negro Deporte en YouTube.



Resultados

Vóley femenino

3 a 0 Santa Cruz

3 a 0 a Tierra del Fuego



Vóley masculino

3 a 2 a Chubut

3 a 0 a Santa Cruz



Handball femenino

23 a 19 a Neuquén



Handball masculino

21 a 25 vs Neuquén



Fútbol femenino

1 a 0 a La Pampa



Fútbol masculino

2 a 2 vs Neuquén

Básquet femenino

73 a 64 vs Santa Cruz

53 a 63 vs Chubut



Básquet masculino

60 a 51 a Chubut

83 a 73 vs Neuquén



Atletismo

Oro en lanzamiento de jabalina



Judo

1 oro

2 plata

2 bronce