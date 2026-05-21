Río Negro avanza a paso firme en los Epade

Pasó una nueva jornada en la 19º edición de los Juegos Epade y la delegación rionegrina se perfila como protagonista.
Las y los atletas de la provincia sumaron nuevos triunfos y medallas para continuar en el sueño de volver a subir a lo más alto del podio patagónico.
En Santa Rosa los equipos de vóley ganaron sus dos partidos en ambas ramas, los seleccionados de ciclismo se ubicaron segundos por equipo y en judo femenino todas las rionegrinas subieron al podio.
Por otra parte, en Neuquén, el combinado de hanbdball femenino ganó y el masculino perdió. En atletismo hubo una medalla de oro.
Finalmente en Viedma los seleccionados de básquet sumaron dos triunfos en masculino y uno en femenino más una derrota. En fútbol las chicas se llevaron la victoria y los varones empataron.
Cabe destacar que los partidos en la capital provincial se pueden seguir por 10 Play y Río Negro Deporte en YouTube.
Resultados
Vóley femenino
3 a 0 Santa Cruz
3 a 0 a Tierra del Fuego
Vóley masculino
3 a 2 a Chubut
3 a 0 a Santa Cruz
Handball femenino
23 a 19 a Neuquén
Handball masculino
21 a 25 vs Neuquén
Fútbol femenino
1 a 0 a La Pampa
Fútbol masculino
2 a 2 vs Neuquén
Básquet femenino
73 a 64 vs Santa Cruz
53 a 63 vs Chubut
Básquet masculino
60 a 51 a Chubut
83 a 73 vs Neuquén
Atletismo
Oro en lanzamiento de jabalina
Judo
1 oro
2 plata
2 bronce