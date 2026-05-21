Río Negro avanza a paso firme en los Epade

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Pasó una nueva jornada en la 19º edición de los Juegos Epade y la delegación rionegrina se perfila como protagonista.

Las y los atletas de la provincia sumaron nuevos triunfos y medallas para continuar en el sueño de volver a subir a lo más alto del podio patagónico.

En Santa Rosa los equipos de vóley ganaron sus dos partidos en ambas ramas, los seleccionados de ciclismo se ubicaron segundos por equipo y en judo femenino todas las rionegrinas subieron al podio.

Por otra parte, en Neuquén, el combinado de hanbdball femenino ganó y el masculino perdió. En atletismo hubo una medalla de oro.

Finalmente en Viedma los seleccionados de básquet sumaron dos triunfos en masculino y uno en femenino más una derrota. En fútbol las chicas se llevaron la victoria y los varones empataron.

Cabe destacar que los partidos en la capital provincial se pueden seguir por 10 Play y Río Negro Deporte en YouTube.


Resultados 

Vóley femenino 

3 a 0 Santa Cruz

3 a 0 a Tierra del Fuego


Vóley masculino

3 a 2 a Chubut 

3 a 0 a Santa Cruz


Handball femenino 

23 a 19 a Neuquén 


Handball masculino 

21 a 25 vs Neuquén 


Fútbol femenino 

1 a 0 a La Pampa


Fútbol masculino 

2 a 2 vs Neuquén 

Básquet femenino 

73 a 64 vs Santa Cruz

53 a 63 vs Chubut 


Básquet masculino 

60 a 51 a Chubut

83 a 73 vs Neuquén 


Atletismo 

Oro en lanzamiento de jabalina


Judo

1 oro 

2 plata

2 bronce

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