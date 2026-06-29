El hallazgo de un nuevo sitio paleontológico marca un hito para Río Negro

Un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro descubrió un nuevo yacimiento paleontológico que conserva un ecosistema fosilizado de aproximadamente 70 millones de años en la Región Sur. El sitio reúne decenas de restos fósiles de dinosaurios y otras especies, constituyendo un hito sin precedentes para la provincia y de relevancia internacional para la comunidad científica.

El Gobernador Alberto Weretilneck celebró el descubrimiento y lo destacó como “uno de los más importantes de la historia en materia paleontológica”, al tiempo que reconoció el trabajo de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura: “Su profesionalismo, compromiso y dedicación hicieron posible este hallazgo histórico”.

Además, aseguró que “este descubrimiento fortalece a nuestros museos, impulsa la investigación científica y genera más oportunidades en materia de educación y turismo, demostrando la riqueza natural e histórica de nuestra provincia”.

El Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, resaltó el valor estratégico que representa este hallazgo para la provincia: “Este descubrimiento reafirma la decisión del Gobierno de Río Negro de invertir en la preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio”.

“Cada uno de estos hallazgos fortalece nuestra identidad, impulsa el conocimiento y genera oportunidades para el desarrollo científico, educativo y turístico de la provincia”, sostuvo Astutti.

Asimismo, remarcó que “es un orgullo contar con un equipo técnico de este nivel, que trabaja con enorme compromiso para preservar nuestro patrimonio y seguir posicionando a Río Negro como una provincia de referencia en materia paleontológica”.

El descubrimiento permitirá abrir nuevas líneas de investigación científica, rescatar patrimonio paleontológico y profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas que existieron poco antes de la extinción de los dinosaurios, uno de los períodos más relevantes para la paleontología mundial.

El Director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat, explicó que durante el relevamiento “encontramos un ecosistema del período Cretácico donde están representados fósiles de animales de distintas edades, plantas, dinosaurios carnívoros y herbívoros, con una concentración de fósiles realmente inusual”.

Además, destacó que “este sitio tiene una gran diversidad de nuevas especies fosilizadas que van a enriquecer nuestros museos, fortaleciendo la ciencia, la cultura, la economía del conocimiento y el turismo”.

Con este nuevo descubrimiento, la Secretaría de Cultura reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la generación de conocimiento como política pública. Estas acciones forman parte de un plan para fortalecer el ecosistema científico, enriquecer los museos provinciales y potenciar el turismo cultural con identidad rionegrina.