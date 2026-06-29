Financiamiento asegurado y obras en ejecución para completar rutas 6 y 8

Tras la aprobación del financiamiento adicional por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF-, el Gobierno de Río Negro ejecuta las obras de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8, con el objetivo de completar ambos tramos antes de fin de año.

La incorporación de U$S 20 millones al programa de Desarrollo Territorial de Río Negro permitió asegurar los recursos necesarios para concluir una de las obras de conectividad más importantes de la provincia, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck para fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial.

“La aprobación de este financiamiento adicional representa el hito que necesitábamos para garantizar la finalización de ambos tramos de las rutas provinciales 6 y 8. Se trata de una solicitud realizada por el Gobernador Alberto Weretilneck a la CAF para acceder a los recursos que faltaban y poder concluir las obras hacia fin de año”, destacó el Director Ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña.

El plan de obra abarca un total de 180 kilómetros y contempla la repavimentación completa de toda la traza, la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

Los U$S 20 millones aprobados se incorporan al programa de Desarrollo Territorial de Río Negro, que ya se encuentra en ejecución y contempla inversiones en saneamiento y conectividad en distintos puntos de la provincia con financiamiento de la CAF.

Las obras ya se encuentran en plena ejecución y presentan distintos niveles de avance. Actualmente, el tramo comprendido entre el empalme de la Ruta Provincial 68 y La Esperanza registra un avance cercano al 70%. Por su parte, el tramo que se extiende desde la Ruta Nacional 22 hasta el empalme con la Ruta Provincial 68 presenta un avance del 35%.

Además de las rutas 6 y 8, el programa financiado por la CAF incluye otras obras viales estratégicas para Río Negro: “Están previstos el acceso al aeropuerto de Bariloche, el acceso al aeropuerto de Viedma y una arteria muy importante en Cipolletti que es la avenida Perón. son obras que ya están avanzadas en cuanto a los trámites de licitación”, finalizó Camiña.

Con el financiamiento definitivo asegurado y las obras en marcha, la Provincia continúa fortaleciendo la infraestructura vial que conecta regiones productivas, mejora la circulación y genera mejores condiciones para el crecimiento y el desarrollo de Río Negro.