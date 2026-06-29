Avanza la construcción del nuevo Centro de Monitoreo en Los Menucos

La intendenta Mabel Yauhar, junto al ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, y el subsecretario Fernando Casas, recorrió la obra del nuevo Centro de Monitoreo que se construye en la localidad en el marco de un trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de Río Negro.

Durante la visita, las autoridades supervisaron el avance de los trabajos y destacaron la importancia de esta inversión para fortalecer el sistema de prevención y seguridad de la comunidad.

Asimismo, recorrieron el espacio donde actualmente funciona el servicio de emergencias 911, interiorizándose sobre su funcionamiento y el trabajo que se realiza diariamente para brindar una respuesta rápida y eficiente a los vecinos y vecinas.

La construcción del nuevo Centro de Monitoreo permitirá contar con instalaciones modernas y adecuadas para optimizar las tareas de vigilancia, coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia en Los Menucos.