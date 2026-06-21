Río Negro: descubren una nueva especie de cocodrilo carnívoro terrestre

La Secretaría de Cultura de Río Negro, como autoridad de aplicación y órgano de control en materia patrimonial, acompaña y pone en valor el reciente descubrimiento de una nueva especie de cocodrilo fósil en territorio provincial, un hallazgo de relevancia científica con proyección nacional e internacional.

El descubrimiento fue dado a conocer por un equipo de investigadores argentinos liderado por la Doctora María Lucila Fernández Dumont, de la Fundación Azara, quienes identificaron una nueva especie en el Área Paleontológica La Buitrera, en Río Negro. Este sitio es estudiado desde hace más de 25 años por el Doctor Sebastián Apesteguía y su equipo, consolidándose como uno de los yacimientos más importantes del país.

Bautizada como Antusuchus rionegrinus, la especie habitó los desiertos del norte patagónico durante el período Cretácico, hace más de 100 millones de años, cuando los mayores dinosaurios que existieron dominaban el planeta.

Desde la Secretaría de Cultura se destaca el trabajo sostenido de las áreas técnicas de Patrimonio y Museos, responsables de garantizar la protección, registro y resguardo de los bienes culturales y paleontológicos, en cumplimiento de la Ley Provincial 3041, que regula las intervenciones en este tipo de yacimientos.

El hallazgo, publicado en la revista Historical Biology, no sólo incorpora una nueva especie al registro fósil argentino, sino que también aporta información clave sobre el origen de los peirosáuridos, un grupo de cocodrilos terrestres predadores ampliamente distribuido en los continentes australes.

Hace aproximadamente 100 millones de años, la Patagonia presentaba un paisaje muy distinto al actual: en la región que hoy ocupan Río Negro y Neuquén se extendía un vasto desierto de dunas móviles, conocido como el Desierto de Kokorkom, modelado por el viento bajo un clima cálido y árido.

Antusuchus rionegrinus era un cocodrilo terrestre del tamaño de un perro mediano, adaptado a la vida en tierra firme, a diferencia de los cocodrilos actuales. Su presencia, como depredador especializado, indica que el ecosistema de La Buitrera era más complejo de lo que se creía.

Hasta el momento, los cocodrilos más característicos del área eran los uruguaysúquidos, representados por especies abundantes como Araripesuchus buitreraensis y Araripesuchus manzanensis, que se alimentaban de insectos, semillas y otros recursos disponibles.

La investigación se basó en dos ejemplares hallados en cercanías de La Piedra Sola. Los fósiles fueron preparados mediante técnicas mecánicas por especialistas de la Fundación Azara y posteriormente analizados con tomografías computadas de alta resolución y microscopía electrónica, lo que permitió estudiar estructuras internas sin dañar el material.

Después de más de dos décadas de investigaciones continuas en La Buitrera, este nuevo descubrimiento confirma la relevancia del yacimiento y su potencial para seguir aportando información fundamental sobre la evolución de los ecosistemas.

De esta manera, la Secretaría de Cultura de Río Negro reafirma su compromiso con la protección del patrimonio paleontológico provincial, promoviendo su investigación, conservación y difusión, en articulación con instituciones científicas y en cumplimiento de la normativa vigente.