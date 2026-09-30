Parques Nacionales y Comisiones de Fomento mejoran los servicios turísticos

Un convenio firmado con Parques Nacionales permitirá que Villa Llanquín, El Manso y Villa Mascardi trabajen en la atención y administración de los accesos a las áreas protegidas de la región, sumando nuevas herramientas para el desarrollo de la actividad turística local.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, permitirá garantizar mejores condiciones de acceso a los distintos espacios, priorizando la seguridad, el mantenimiento y el cuidado de las áreas protegidas. Asimismo, contribuirá a generar nuevas oportunidades laborales para los pobladores locales.

En este sentido, el Ministro de Gobierno, Agustín Ríos, destacó que “vamos a trabajar de forma conjunta con Parques para garantizar que se preste un buen servicio. Tenemos el compromiso de mantener lugares fundamentales para la Provincia. El Estado tiene el deber y la obligación de cuidarlos porque son áreas protegidas”.

Asimismo, Ríos señaló que “estamos seguros de que esto nos va a permitir mejorar la prestación de servicios y tener mayor control y mantenimiento de esta zona tan importante de la provincia”.