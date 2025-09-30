Provincia

Río Negro lanza el programa de valor agregado para potenciar su producción

Ricardo Manrique 3 horas ago

El Gobierno de Río Negro anunció la apertura del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (PROPAV). La herramienta acompaña a productores y emprendedores rionegrinos para transformar su producción, incorporar tecnología y mejorar instalaciones, generando empleo local y fortaleciendo el entramado industrial.

A través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, esta política pública, destinada a emprendimientos ya existentes que utilicen insumos de origen rionegrino, en línea con la política provincial de potenciar la producción local y el desarrollo del sector manufacturero, busca acompañar y dar impulso a la economía regional. “Es una de las herramientas que nos permite consolidar nuestra nueva matriz productiva y abrir oportunidades concretas de crecimiento para las pymes y emprendedores de toda la provincia”, destacó el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

“Forma parte de una estrategia integral que incluye más líneas de financiamiento para diversificar y fortalecer la economía provincial, junto a la Agencia de Desarrollo Económico y el Régimen de Promoción Económica e Industrial, además de las leyes de Puertos, de Parques Industriales y Logísticos y de Mano de Obra Local”, agregó.

El objetivo del programa es financiar a quienes quieran darle más valor a lo que producen, incorporando tecnología o procesos industriales que les permitan innovar, crecer y generar más trabajo en Río Negro.

El crédito contempla la adquisición de maquinarias y equipos, construcción o ampliación de instalaciones o mejoras en las líneas de producción, incluyendo salas móviles o módulos prefabricados a medida. También se admite leasing para bienes registrables.

Los montos disponibles alcanzan hasta $30 millones por proyecto, financiando hasta el 70 % del total. En el caso de monotributistas, el financiamiento no podrá superar el 35 % de la facturación anual según la categoría vigente.

La tasa de interés será del 50% de la Tasa Activa de Cartera General Diversas del Banco Nación más dos puntos, fijada de manera mensual por Río Negro Fiduciaria SA. Se aplicará un gasto administrativo del 1,5 % y, en caso de morosidad, una tasa del 30 %. El plazo de devolución será de hasta 36 meses, con un período de gracia de hasta seis meses sobre el capital, devengando intereses durante todo el crédito.

Para montos de hasta $15 millones se podrá acceder a sola firma mediante pagaré por el 130 % del monto a devolver. Para sumas mayores se aceptan pagaré, fiador solidario, SGR o garantía real, pudiendo el fiduciario solicitar garantías adicionales según el análisis crediticio.

Las y los interesados deben completar el Formulario de Consulta Previa y presentar el perfil de proyecto con la documentación respaldatoria, que incluye constancias de inscripción en ARCA y en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, libre deuda, y no registrar deudas con programas de Río Negro Fiduciaria ni con el Ente Compensador del Granizo, cuando corresponda.

Link: Formulario de Consulta Previa – PROPAV 2025

Next Post

Pilcaniyeu Regionales

Seguridad Vial de Jacobacci brindó nuevamente atención en Pilcaniyeu

mar Sep 30 , 2025
Personal de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci volvió a prestar servicios en la localidad de Pilcaniyeu, facilitando la renovación de licencias de conducir y tomando los exámenes prácticos a quienes tramitan su licencia por primera vez, tras haber aprobado previamente el examen teórico. La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, expresó […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias