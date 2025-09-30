Educación y ATE acuerdan el pase a contrato de 400 agentes

La Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, y el Secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente mantuvieron un encuentro en el que repasaron y avanzaron en cuestiones referentes al compromiso asumido de pasar a contrato a 400 agentes del servicio de apoyo.

Gracias a este trabajo en conjunto, 400 empleados que se desempeñaban bajo la modalidad de horas cátedra, tendrán su contrato laboral.

De esos 400, 130 ya firmaron dicho contrato mientras que 60 lo harán a mediados de octubre.

Otros 60 contratos se encuentran cumpliendo los pasos del circuito administrativo mientras los agentes llevan a cabo los exámenes pre ocupacionales. El resto de los empleados aguardan para el inicio del correspondiente trámite.

Los trámites para el pase a contrato se realizan de acuerdo a la franja de antigüedad, es decir, iniciándose con aquellos trabajadores con mayor antigüedad.