Noticia del día Provincia

Educación y ATE acuerdan el pase a contrato de 400 agentes

Ricardo Manrique 3 horas ago

La Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, y el Secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente mantuvieron un encuentro en el que repasaron y avanzaron en cuestiones referentes al compromiso asumido de pasar a contrato a 400 agentes del servicio de apoyo.

Gracias a este trabajo en conjunto, 400 empleados que se desempeñaban bajo la modalidad de horas cátedra, tendrán su contrato laboral.

De esos 400, 130 ya firmaron dicho contrato mientras que 60 lo harán a mediados de octubre.

Otros 60 contratos se encuentran cumpliendo los pasos del circuito administrativo mientras los agentes llevan a cabo los exámenes pre ocupacionales. El resto de los empleados aguardan para el inicio del correspondiente trámite.

Los trámites para el pase a contrato se realizan de acuerdo a la franja de antigüedad, es decir, iniciándose con aquellos trabajadores con mayor antigüedad.

Next Post

Noticia del día Ramos Mexía Regionales

El DPA llevó charlas a Ramos Mexía y Comi-Có

mar Sep 30 , 2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa fortaleciendo la educación hídrica ambiental en la Región Sur con actividades en escuelas de Ramos Mexía y Comi-Có. Durante las jornadas, estudiantes y docentes participaron en charlas interactivas para aprender qué es el agua potable, por qué es vital para la vida y […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias