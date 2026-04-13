El Cuy:Río Negro ya garantiza salud mental en todos sus hospitales

Con la incorporación de El Cuy, todos los hospitales de la provincia cuentan con Servicios de Salud Mental Comunitaria, integrados por equipos interdisciplinarios y dispositivos intermedios. Por primera vez, el hospital local sumó un profesional en Psicología, mejorando el acceso de la comunidad a la atención.

En este marco, se incorporó el psicólogo Sergio González, en línea con la política provincial que busca facilitar, promover y cuidar la salud mental de la población, especialmente de quienes atraviesan un padecimiento.

Cabe destacar que, con esta nueva incorporación ahora los 36 hospitales cuentan con este servicio que concibe la salud mental más allá del sufrimiento psicológico individual sino que es también construir condiciones de vida dignas y fortalecer los lazos comunitarios que garanticen la ampliación de derechos.

En este sentido, el Director del hospital de El Cuy, Luis Cristóbal, destacó: “Es un día muy importante para nuestra comunidad. Cubrimos un área de 21.000 kilómetros cuadrados que incluye los centros de salud de Cerro Policía, Aguada Guzmán, Mencué, Naupa Huén y Blancura Centro. Hoy concretamos el nombramiento de un psicólogo, un hecho histórico para la institución, ya que nunca antes contamos con este recurso”.

En cuanto a la atención de los pacientes hasta el momento, el Director expresó: “El primer abordaje lo hacían el personal de salud y luego se derivaban al hospital de General Roca. Por ello surge la necesitad de querer contar con este profesional en la zona y nos pone contento que las autoridades hayan tomado esta decisión, para brindar una mejor atención y calidad a nuestros pacientes de la Región Sur”.

Por su parte, el psicólogo Sergio González destacó que “por las particularidades de la Región Sur, con comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, asumir este desafío implica un compromiso especial. Para mí es un orgullo poder estar acá y aportar en un área tan sensible para la comunidad”.

El Cuy es una localidad que tiene más de 3.000 habitantes y está ubicada en el centro de Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina. Se puede acceder por la ciudad de General Roca o las localidades de la Región Sur a través de la Ruta Provincial 6.