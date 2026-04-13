Los jóvenes de la provincia vuelven a disfrutar con los Juegos Rionegrinos

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció el regreso de los Juegos Rionegrinos para este 2026, un programa que invita a jugar y disfrutar a miles de jóvenes de entre 12 y 18 años de todo el territorio provincial.

Las inscripciones para los Juegos Rionegrinos serán desde este lunes 13 hasta el jueves 30 y deberán completarse por los establecimientos educativos interesados de manera digital a través de los sistemas del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

La competencia comenzará en mayo con la etapa local, en agosto con los zonales y tendrá su desenlace del 16 al 19 de noviembre en San Carlos de Bariloche.

Se estima la participación de unos 20.000 jóvenes entre todas las etapas que saldrán a escena en handball, ringo, vóley, mini vóley, breakdance, atletismo convencional y adaptado, básquet 3×3 y habilidades motoras (adaptado).

Los Juegos son desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura y el Ministerio de Eduación y Derechos Humanos de Río Negro.

De esta manera las y los jóvenes rionegrinos volverán a disfrutar de este convocante programa federal que los invita a mostrar sus habilidades en el deporte mientras se divierten y crean lazos con sus pares de otros puntos de la provincia.