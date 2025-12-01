El Concejo Deliberante de Pilcaniyeu adhiere al Decreto Provincial de Emergencia Ígnea

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilcaniyeu aprobó la Ordenanza N.º 22/2025, mediante la cual adhiere al Decreto Provincial que declara la Emergencia Ígnea en todo el territorio rionegrino.

En el día de la fecha se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de autoridades y representantes de instituciones locales:

Primer Jefe de Bomberos Voluntarios, Iván Desurko

Segunda Jefa, Romina Varela

Presidenta de la Asociación de Bomberos, Roxana Riquelme

Subcomisario, José Luis Nahuelpi

Intendenta, Daniela Cornejo

Secretaria de Gobierno, Rosanna Marín

Representante del Comité de Emergencias, Jorge Martínez

, Jorge Martínez Miembros del Concejo Deliberante

Durante el encuentro se definió un plan de trabajo conjunto orientado a la concientización y prevención de incendios forestales, en un contexto de riesgo extremo debido a la sequía prolongada y las altas temperaturas.

Como parte de las medidas preventivas, se impulsará una campaña de concientización comunitaria, considerada una herramienta clave para evitar situaciones de riesgo. Además, se coordinarán recorridos preventivos en zonas de alta concentración de personas, especialmente en las costas de los ríos, con la intervención de personal policial, Bomberos y SPLIF, reforzando las recomendaciones y cuidados necesarios para prevenir focos ígneos.

Las autoridades destacaron que el riesgo de propagación del fuego es generalizado, por lo que se solicita a la comunidad extremar las medidas de precaución en rutas, espacios públicos y privados.

Proteger nuestros paisajes y convivir en armonía con el ambiente es una responsabilidad compartida. El uso adecuado del fuego y el cuidado de la naturaleza son esenciales para poder disfrutar de un verano seguro.