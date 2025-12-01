El Club Social de Sierra Colorada se consagra campeón en una final inolvidable

En una apasionante final de la Liga Rionegrina – Sub sede Región Sur, el Club Social de Sierra Colorada se impuso por 2 a 0 frente a su clásico rival, el Club Social de Los Menucos, reafirmando su grandeza en una final de vuelta vibrante y cargada de emociones.

A pesar de la intensa lluvia, el Estadio Municipal se transformó en una verdadera fiesta naranja, con la hinchada alentando sin descanso y celebrando cada jugada como si fuera un gol más. El clima fue histórico y reflejó el acompañamiento incondicional de toda la comunidad.

Durante el encuentro también se reconoció al jugador Agustín Contrera, distinguido como Goleador de la temporada por su destacado rendimiento y compromiso deportivo.

Lamentablemente, hechos de violencia ocurridos al finalizar el partido empañaron parcialmente los festejos, un episodio que deja un sabor amargo en una jornada que debería haber sido solo de celebración.

Desde la Municipalidad de Sierra Colorada felicitaron a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la hinchada que acompañó con el corazón en cada momento. Una vez más, el Club Social llena de orgullo a la localidad y escribe otra página gloriosa en la historia deportiva de la Región Sur.