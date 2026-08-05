El jacobaccino Santiago Arroyo debuta con la Selección Argentina

Este miércoles 5 de agosto, el deportista jacobaccino Santiago Arroyo hará su debut con la Selección Argentina en la Copa Sudamericana de Vóley, que se disputa en Cochabamba, Bolivia.

El seleccionado nacional enfrentará al conjunto local desde las 21:30 (hora de Argentina), en el inicio de la fase regular del certamen.

La presencia de Santiago Arroyo en el combinado argentino representa un enorme orgullo para Ingeniero Jacobacci y toda la Región Sur, siendo el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de un deportista que se formó con compromiso y pasión por el vóley.

Cronograma de la fase regular de Argentina:

Miércoles 5 de agosto: Argentina vs. Bolivia – 21:30 hs.

Argentina vs. Bolivia – 21:30 hs. Jueves 6 de agosto: 21:30 hs.

21:30 hs. Viernes 7 de agosto: 21:30 hs.

Todos los encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, su sitio web oficial y la plataforma Juega Argentina.

Desde Jacobacci, familiares, amigos y toda la comunidad acompañarán a Santiago en este importante desafío internacional, deseándole el mayor de los éxitos con la camiseta albiceleste.