Maquinchao inicia una nueva entrega de leña para familias de la localidad

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Maquinchao puso en marcha una nueva etapa del operativo de entrega de leña destinada a acompañar a las familias durante la temporada invernal.
En total, se distribuirán 70.000 kilogramos de leña, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio. De ese total, 30.000 kilogramos fueron aportados por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, mientras que los 40.000 kilogramos restantes fueron adquiridos con fondos municipales.
La intendenta Silvana Pérez destacó la importancia de esta acción y expresó: “Este esfuerzo es posible gracias al trabajo articulado. Agradecemos al ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Juan Pablo Muena, por aportar 30.000 kilos de leña, que junto a los 40.000 kilos adquiridos con fondos municipales refuerzan nuestro compromiso de estar presentes en cada hogar.”
Desde el Municipio informaron que el operativo comenzará por los barrios establecidos en el cronograma y continuará durante el jueves 6 de agosto hasta completar la distribución prevista.
Cronograma de entrega:
- Barrio San Ramón
- Barrio Cayu
- Barrio Mallín
- Barrio 24 Viviendas
- Barrio Esfuerzo Propio
- Barrio 12 de Octubre
- Barrio Aeroclub
- Barrio Panadería
- Barrio San José
- Barrio La Esperanza
- Barrio Santa Teresita
- Barrio Alborada
Con esta iniciativa, el Municipio continúa fortaleciendo los programas de asistencia directa para acompañar a las familias de Maquinchao durante los meses de bajas temperaturas.