Educación se reunió en paritarias con el gremio UNTER

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En dependencias de la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló una nuevo encuentro de paritarias entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UNTER.

Durante la reunión y en el marco de un espacio de diálogo promovido por el Gobierno Provincial, se detalló la propuesta salarial ofrecida a las autoridades sindicales.

La misma consiste en un incremento en los haberes de marzo del 5,29% al sueldo bruto, sobre todo concepto.

A esto se suma una oferta automática bimestral al sueldo bruto, sobre todo concepto, según promedio del IPC de Viedma – Nación, de manera tal que se actualizará en abril con el IPC de febrero y marzo de 2026.

La propuesta incluye una suma fija no remunerativa de $250.000, por única vez, por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses de 2025, pagaderos por complementaria en dos cuotas, la primera el 20 de marzo y la segunda en 20 de abril.

Además se ofreció un incremento en el concepto Ubicación del 20% al 40% en las escuelas de Zona Andina y Andina Sur a partir de los haberes de marzo.

Finalmente se propuso un aumento del tope de Movilidad. En el caso de docentes a 1800 km mensuales y en el caso de Supervisores y equipos directivos 2500 km por mes a partir de los haberes de marzo.

De esta manera se realizó un ofrecimiento acorde a la política salarial que caracteriza al Gobierno de Río Negro en su compromiso con la educación de todas y todos los rionegrinos.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la Secretaria de Administración, Mónica Temprano; el Subsecretario de Hacienda de la Provincia, Adrián Contreras, y el Secretario de Control y Seguimiento del Gasto, Eduardo Bacci.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la Secretaria de Actas y Administración, Ana María Ana María Inchassendague; la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; el Secretario de Nivel Primario, Eduardo Reyes; el Secretario de Nivel Secundario, Jair Cifuentes; la Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, Melisa Lilen Verbeke, y el Asesor Legal Diego Jorge Broggini.

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