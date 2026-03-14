Educación se reunió en paritarias con el gremio UNTER

En dependencias de la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló una nuevo encuentro de paritarias entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UNTER.

Durante la reunión y en el marco de un espacio de diálogo promovido por el Gobierno Provincial, se detalló la propuesta salarial ofrecida a las autoridades sindicales.

La misma consiste en un incremento en los haberes de marzo del 5,29% al sueldo bruto, sobre todo concepto.

A esto se suma una oferta automática bimestral al sueldo bruto, sobre todo concepto, según promedio del IPC de Viedma – Nación, de manera tal que se actualizará en abril con el IPC de febrero y marzo de 2026.

La propuesta incluye una suma fija no remunerativa de $250.000, por única vez, por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses de 2025, pagaderos por complementaria en dos cuotas, la primera el 20 de marzo y la segunda en 20 de abril.

Además se ofreció un incremento en el concepto Ubicación del 20% al 40% en las escuelas de Zona Andina y Andina Sur a partir de los haberes de marzo.

Finalmente se propuso un aumento del tope de Movilidad. En el caso de docentes a 1800 km mensuales y en el caso de Supervisores y equipos directivos 2500 km por mes a partir de los haberes de marzo.

De esta manera se realizó un ofrecimiento acorde a la política salarial que caracteriza al Gobierno de Río Negro en su compromiso con la educación de todas y todos los rionegrinos.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la Secretaria de Administración, Mónica Temprano; el Subsecretario de Hacienda de la Provincia, Adrián Contreras, y el Secretario de Control y Seguimiento del Gasto, Eduardo Bacci.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la Secretaria de Actas y Administración, Ana María Ana María Inchassendague; la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; el Secretario de Nivel Primario, Eduardo Reyes; el Secretario de Nivel Secundario, Jair Cifuentes; la Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, Melisa Lilen Verbeke, y el Asesor Legal Diego Jorge Broggini.