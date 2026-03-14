Continúa el trabajo para el retorno a la libertad como nueva oportunidad

El Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) del Ministerio de Seguridad y Justicia continúa fortaleciendo el programa Pre Libertad, una política clave orientada a acompañar a las personas privadas de su libertad en la etapa previa a su egreso, brindándoles herramientas para la reflexión personal, el análisis de sus trayectorias y la construcción de nuevas oportunidades de vida en libertad.

En la delegación de General Roca, desde el año 2024 se impulsó una nueva metodología de trabajo que aborda este programa desde la grupalidad, dando resultados positivos respecto a las demandas solicitadas tanto por los Establecimientos Penales como así también los Juzgados de Ejecución Penal.

Este dispositivo busca acompañar a las personas privadas de libertad en la etapa previa a su egreso, brindándoles herramientas para la reflexión personal, el análisis de sus trayectorias y la construcción de nuevas posibilidades de vida en libertad.

A partir de las reuniones realizadas a principio de año, se decidió continuar con la ejecución del programa en conjunto con el Establecimiento de Ejecución Penal IV y el Servicio Penitenciario Federal U. 5. Tras las experiencias de años previos, cada Establecimiento observó la importancia de seguir trabajando interinstitucionalmente.

El programa Pre Libertad resulta una política fundamental para las personas privadas de su libertad, así como también para los objetivos del Ministerio de Seguridad y Justicia.