Educación se reunió con UNTER y realizó una nueva propuesta salarial

En el marco de un nuevo encuentro de paritarias, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió con representantes del gremio docente UNTER, en dependencias de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

En el mismo y pese a la compleja situación económica nacional, el Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial que mejora el ofrecimiento realizado en la última paritaria el cual fue rechazado por el gremio así como también el cuarto intermedio propuesto por el Gobierno para seguir dialogando.

Fue así que desde el sindicato se definió realizar tres días de paro docente perjudicando el sistema educativo de la provincia.

Sin embargo, el Gobierno de Río Negro continúa manteniendo diálogo y es por eso que convocó a la paritaria realizada en el día de hoy en donde presentó una nueva propuesta.

La misma es bimestral y consiste en una suma fija no remunerativa pagadera en dos veces por agente y por única vez de:

$100.000 de 0 a 11 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

$150.000 de 12 a 21 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

$200.000 de 22 a 40 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

De esta manera, con un escenario de dificultad económica y con medidas de fuerza realizadas por el gremio UNTER, el Gobierno de Río Negro sigue sosteniendo este espacio de diálogo con una política salarial responsable y que no pone en riesgo el funcionamiento de los servicios del Estado.