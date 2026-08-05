Discapacidad afianza trabajo territorial junto a instituciones rionegrinas

Con recorridas por el Alto Valle y la Zona Atlántica, la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad fortalece el trabajo junto a las instituciones, releva las necesidades de cada comunidad e impulsa acciones para promover la inclusión y garantizar derechos en todo el territorio rionegrino.

El nuevo Subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Gonzalo Zunzunegui, inició una agenda de trabajo en distintas localidades de la provincia para conocer de primera mano la realidad de las instituciones y definir nuevas líneas de acción que fortalezcan las políticas públicas destinadas al sector.

A pocos días de asumir al frente del organismo, el funcionario comenzó una serie de encuentros con organizaciones e instituciones para escuchar sus necesidades, dar continuidad a las políticas provinciales en materia de discapacidad y fortalecer los espacios de inclusión.

En ese marco, Zunzunegui participó de las Olimpíadas Especiales organizadas por la institución Amanecer de Allen, donde acompañó a deportistas, familias y equipos de trabajo que desarrollan una importante tarea a través del deporte. Posteriormente visitó la asociación Alas del Alma, en Cipolletti, donde mantuvo reuniones con sus autoridades para avanzar en nuevas iniciativas orientadas a ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La agenda también incluyó una mesa de trabajo con organizaciones no gubernamentales de la Zona Atlántica, que reunió a representantes de entidades inscriptas en el Registro Único Provincial para intercambiar experiencias y analizar el funcionamiento de los programas que acompañan su labor cotidiana.