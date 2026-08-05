Río Negro negocia con Nación el traspaso de las rutas nacionales

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recibió a la Intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, para evaluar el crítico estado de la Ruta Nacional 151. La Provincia remarcó que la falta de respuestas nacionales genera siniestros viales diarios y frena el desarrollo productivo regional al advertir que “no hay desarrollo en Vaca Muerta sin obras viales que transporten el recurso”.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, mantuvo una reunión de trabajo en Viedma con la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, con el objetivo de abordar la grave situación de deterioro que presenta la Ruta Nacional 151 y avanzar en las gestiones políticas destinadas a lograr el traspaso definitivo de las rutas nacionales a jurisdicción provincial.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron las trazas más críticas del trazado nacional, destacando que los tramos cercanos a Catriel representan uno de los puntos más peligrosos y abandonados del país. Se enfatizó que la arteria no solo es la vía principal de conectividad urbana para miles de rionegrinos, sino también el corredor logístico neurálgico para el transporte de insumos y producción hacia Vaca Muerta.