Día Internacional de la Celiaquía: claves para entenderla y cuidar la salud

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, el Ministerio de Salud de Río Negro promueve el cuidado de la salud y una mejor calidad de vida de las personas con esta condición. Puede manifestarse desde la infancia hasta la adultez, y sus síntomas varían en cada persona. El tratamiento consiste en llevar de manera permanente una alimentación basada en alimentos libres de gluten.

Incluso pequeñas cantidades de gluten pueden generar daño en el organismo, por lo que es indispensable sostener una dieta estricta durante toda la vida.

En este sentido, el etiquetado de los alimentos cumple un rol central. Se recomienda elegir siempre productos que cuenten con el símbolo oficial “Sin TACC” o “Sin Gluten”, el cual garantiza que han sido elaborados bajo condiciones seguras y cumplen con la normativa vigente.

Asimismo, es importante evitar el consumo de productos artesanales o de elaboración casera que no presenten un etiquetado claro, ya que no es posible asegurar la ausencia de contaminación cruzada durante su producción.

Adoptar hábitos de alimentación segura, informarse y leer detenidamente los envases son acciones fundamentales para transitar la celiaquía de manera saludable. Una dieta adecuada no solo es el tratamiento, sino también una herramienta clave para mejorar la calidad de vida.