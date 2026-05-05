Clínicas patagónicas levantan restricciones a afiliados de PAMI

La medida implica la normalización de cirugías y prácticas ambulatorias que no sean de urgencia, servicios que habían sido limitados en las últimas dos semanas como forma de protesta.

Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut resolvieron levantar de manera temporal las restricciones en la atención a afiliados del PAMI, aunque mantienen el reclamo por la falta de actualización de aranceles, que —según señalaron— acumula un fuerte desfasaje frente a la inflación.

La medida, anunciada a través de un comunicado conjunto, implica la normalización de cirugías y prácticas ambulatorias que no sean de urgencia, servicios que habían sido limitados en las últimas dos semanas como forma de protesta.

El cambio de postura se produjo luego de una reunión mantenida con el director general del organismo, Esteban Leguízamo. Allí, las autoridades del instituto informaron que se aplicarán incrementos del 1,9% en mayo y otro 1,9% en junio, en el marco de las restricciones presupuestarias.

Desde el sector privado calificaron la propuesta como insuficiente. Aseguran que, tras más de dos años sin recomposición significativa —desde diciembre de 2023—, el atraso arancelario ronda el 70% a marzo de este año y podría alcanzar el 77% hacia junio, considerando una inflación proyectada cercana al 19% para el primer semestre.

“Esta definición unilateral no sólo no inicia un camino de recomposición, sino que agrava el panorama”, indicaron en el documento, donde también remarcaron que los aumentos previstos no alcanzan el 4% en total.

No obstante, señalaron que las autoridades del PAMI se comprometieron a analizar alternativas de actualización y dar una respuesta el próximo 12 de mayo. En ese contexto, las clínicas decidieron suspender provisoriamente las restricciones “como gesto de buena voluntad” y para garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones.

La continuidad de la normalización del servicio dependerá de los resultados de esa negociación. “Confiamos en obtener respuestas que, mínimamente, sean suficientes para mantener nuestros servicios en forma regular”, expresaron.

El comunicado lleva la firma de instituciones de toda la región patagónica, entre ellas clínicas y sanatorios de ciudades de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, que vienen articulando una postura común frente a la obra social nacional.