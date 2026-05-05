Convocatoria a pasantías en Personas Jurídicas para estudiantes de la UNRN

En el marco de un convenio entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Río Negro, se abrió la convocatoria a pasantías destinadas a estudiantes avanzados de las carreras de Contador Público y Abogacía, para desempeñarse en la Inspección General de Personas Jurídicas en Viedma.

La iniciativa está dirigida a alumnos de la institución que deseen realizar prácticas formativas en las áreas Contable y Legal del organismo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia, por un plazo de 12 meses, con posibilidad de extensión hasta los 18.

Con dos vacantes por cada disciplina, quienes resulten seleccionados deberán desarrollar tareas orientadas al asesoramiento a instituciones, abarcando procesos desde su constitución hasta su regularización, incluyendo el análisis y la aplicación de la normativa vigente.

Los interesados en postularse podrán hacerlo hasta el viernes 8 de mayo. Para ello, deberán contar con al menos el 70% de la carrera aprobada y cumplir con los requisitos detallados en el siguiente enlace:

https://www.unrn.edu.ar/noticias/Convocatoria-a-pasantias-para-estudiantes-de-Contador-Publico-y-de-Abogacia-5084

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa trabajando junto a la Universidad Nacional de Río Negro para fortalecer la formación de futuros profesionales a través de prácticas en organismos oficiales, que permiten adquirir experiencia en ámbitos laborales y fortalecer su formación académica con herramientas prácticas.