Pilcaniyeu completó la entrega de lentes del programa ENFOCAR RN

La Municipalidad de Pilcaniyeu informó que se realizó la entrega de los lentes restantes correspondientes al operativo del programa ENFOCAR RN, que requerían un proceso de elaboración posterior a la atención inicial.

Con esta última entrega, se completó la distribución de los anteojos destinados a vecinos y vecinas de la localidad, en el marco de esta iniciativa de atención y prevención de la salud visual.

Desde el Municipio agradecieron al Gobierno de Río Negro, al Ministerio de Desarrollo Humano y a todo el equipo de ENFOCAR RN por llevar adelante esta política pública y continuar acercando atención y soluciones en materia de salud visual a la comunidad de Pilcaniyeu.