Pilcaniyeu completó la entrega de lentes del programa ENFOCAR RN

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La Municipalidad de Pilcaniyeu informó que se realizó la entrega de los lentes restantes correspondientes al operativo del programa ENFOCAR RN, que requerían un proceso de elaboración posterior a la atención inicial.

Con esta última entrega, se completó la distribución de los anteojos destinados a vecinos y vecinas de la localidad, en el marco de esta iniciativa de atención y prevención de la salud visual.

Desde el Municipio agradecieron al Gobierno de Río Negro, al Ministerio de Desarrollo Humano y a todo el equipo de ENFOCAR RN por llevar adelante esta política pública y continuar acercando atención y soluciones en materia de salud visual a la comunidad de Pilcaniyeu.

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