Plan Fines 2026: ya se notifican las vacantes para sedes y modalidad virtual

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos comenzó esta semana con el envío de correos electrónicos para confirmar las vacantes del Plan Fines, tanto en las sedes presenciales de Bariloche, Cipolletti y General Roca como en la modalidad virtual.

Desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos indicaron que las personas inscriptas deberán revisar su casilla de correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam o correo no deseado, para verificar la confirmación de su inscripción.

Debido a la alta convocatoria, que superó ampliamente los cupos disponibles, se realizó un análisis de la documentación presentada y la asignación de vacantes se llevó adelante respetando el orden de prioridad informado oficialmente: en primer lugar, estudiantes de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos/as que adeuden hasta cinco espacios curriculares; luego, estudiantes de ESRN; en tercer lugar, de Escuelas Técnicas; y finalmente, de instituciones de gestión privada.

Quienes se hayan inscripto en la modalidad virtual recibirán un correo desde “Mi escuela virtual”, donde encontrarán su usuario y contraseña personal, el enlace de acceso al aula y la información sobre los espacios curriculares y tutores/as asignados.

El inicio de clases, tanto para la modalidad presencial como virtual, está previsto para la semana del 5 de octubre.

Por último, desde la Dirección recordaron que aquellas personas que no hayan obtenido vacante este año pueden acercarse a las instituciones donde cursaron previamente para continuar y finalizar sus estudios.