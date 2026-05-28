Avanza la remodelación del matadero municipal de Los Menucos

La obra permitirá contar con un espacio habilitado para tránsito provincial y fortalecer el desarrollo productivo regional.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, junto al ministro de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos, recorrieron la obra de remodelación del matadero municipal que se ejecuta de manera conjunta entre Provincia y Municipio.

La refacción permitirá que el establecimiento pueda funcionar como un espacio habilitado para tránsito provincial, representando un avance importante para el fortalecimiento del sector productivo de la región.

Desde el municipio destacaron que esta obra contribuirá a generar más oportunidades para productores y trabajadores locales, acompañando el crecimiento y desarrollo económico de la comunidad.

Asimismo, señalaron que el proyecto forma parte de una visión integral impulsada por el Gobierno Provincial para potenciar el desarrollo de cada localidad rionegrina.

“Es clave para fortalecer el desarrollo productivo de la región, generar más oportunidades y acompañar el crecimiento local”, remarcaron durante la recorrida.

También destacaron que el proyecto de provincia impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck no solo contempla el potencial energético de Río Negro, sino también el desarrollo productivo y económico de las distintas localidades de la provincia.