Descarriló el Tren Patagónico en Ingeniero Jacobacci

El tren de Tren Patagónico, que tenía como destino San Carlos de Bariloche, descarriló el sabado por la mañana en la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Según relataron algunos pasajeros, todos se encuentran en buen estado de salud, aunque el servicio acumula más de seis horas de demora.

De acuerdo a la información brindada, la máquina habría presentado problemas mecánicos previos al incidente, registrando múltiples paradas y cambios de locomotora antes de producirse el descarrilamiento.

Se aguardan precisiones oficiales sobre lo ocurrido y sobre la normalización del servicio.