Tren Patagónico desmintió un descarrilamiento en Jacobacci

Desde la empresa ferroviaria aclararon que la formación solo sufrió una demora por una falla técnica en una locomotora y negaron que haya ocurrido un descarrilamiento, como se difundió en redes sociales.

En las últimas horas circularon en redes sociales imágenes y versiones que aseguraban que una formación del Tren Patagónico había descarrilado en Ingeniero Jacobacci. Sin embargo, desde la empresa ferroviaria desmintieron esa información y aclararon que no se registró ningún incidente de ese tipo.

A través de un comunicado oficial, indicaron que se produjo “una demora significativa debido a inconvenientes técnicos en una de las locomotoras”, pero remarcaron que la formación que transportaba pasajeros “no sufrió ningún tipo de descarrilamiento ni incidente operativo”.

Desde la compañía señalaron que, mientras el equipo técnico trabajaba para resolver la falla, se garantizó la atención y asistencia a los pasajeros que viajaban en la formación. Una vez superado el inconveniente, el tren retomó su recorrido habitual y arribó a Bariloche sin mayores contratiempos.

Las versiones que circularon en redes sociales hablaban de un supuesto descarrilamiento ocurrido durante maniobras de la locomotora en Jacobacci, lo que habría provocado una extensa demora en el servicio. Incluso, algunos testimonios mencionaban detenciones previas y cambios de máquina por fallas técnicas.