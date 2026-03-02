Ramos Mexia: Rescate en zona rural de Tapiluque

El pasado sábado por la tarde, en la zona de Tapiluque, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Ministro Ramos Mexía llevaron adelante el rescate de un gaucho que había sufrido una caída de su caballo en pleno campo.

Según se informó, el hombre presentaría una aparente fractura de tibia y peroné. Debido a que el accidente ocurrió campo adentro, el equipo interviniente debió trasladarlo más de 10 kilómetros hasta llegar al lugar donde se encontraba la ambulancia.

Posteriormente, el herido fue derivado al hospital de Ministro Ramos Mexía para recibir la atención médica correspondiente.