Colectivo de Las Grutas despistó en la Ruta 23

Un micro de larga distancia de la empresa Las Grutas despistó este sábado por la mañana en la subida de Fernández, a la altura de Pichileufú, sobre la Ruta Nacional 23, y terminó fuera de la calzada en una posición que generaba riesgo de vuelco.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:45, momento en que se movilizó una unidad de rescate con tres bomberos, mientras otro grupo permaneció de refuerzo en la base.

Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un colectivo que había quedado inclinado al costado de la ruta. Se asistió a los ocupantes y se priorizó la atención del chofer. Una ambulancia del hospital local lo trasladó para una mejor evaluación médica.

Los bomberos trabajaron en la seguridad del lugar y en la prevención de riesgos, mientras una unidad de Vialidad Nacional realizó las maniobras necesarias para volver a colocar el micro sobre la calzada.