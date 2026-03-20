Rio Negro se prepara para el Pre Baradero 2026

Desde este sábado 21 al lunes 23 de marzo la delegación rionegrina seleccionada a fines de 2025 participará del Pre Baradero con la esperanza de formar parte del Festival de Música Popular Argentina que se llevará a cabo desde el 27 al 29 de marzo.

El Festival Nacional de Música Popular Argentina Baradero es el más importante de la provincia de Buenos Aires. Reúne expresiones del tango y el folklore y junto al Festival Cosquín conforma una de las competiciones folklóricas más relevantes del país.

Cada año, en la semana anterior al Festival Nacional se realiza una instancia previa denominada Pre Baradero en la que se definen los participantes que pasan al certamen nacional. Con vistas a participar en dicha antesala, se realizará desde este sábado el preselectivo que definirá al conjunto que viajará a la localidad bonaerense.

La delegación que representará a Rio Negro en el Festival se conformó en el selectivo provincial realizado en diciembre en Villa Regina y está integrada por: Hugo Nestor Garce, Luis Pedro Villegas, Pablo Riquelme, Melanie Ricca, Domingo Renato Lopez, Brisa Daniela Sanchez, Sergio Villegas, Jessica Agustina Gonzalez, Fiamma Soledad Rosales y Francisco Emanuel Quiroga.