Definidos los finalistas de la LRF Sub Sede Región Sur

Social Los Menucos, Mallín Nehuen de Maquinchao y Huahuel Niyeo de Jacobacci disputarán las finales en distintas categorías del certamen regional.

Quedaron definidos los cruces finales de la LRF Sub Sede Región Sur en las categorías Primera División, Reserva y Quinta División, tras disputarse las instancias semifinales del torneo.

En Primera División, la gran final será protagonizada por Social Los Menucos y Mallín Nehuen, en un duelo que promete gran expectativa entre los equipos de la región.

Por su parte, en la categoría Reserva, el conjunto de Social Los Menucos volverá a decir presente en la definición y enfrentará a Huahuel Niyeo.

En tanto, la final de Quinta División será disputada entre Doce de Octubre y Huahuel Niyeo.

De esta manera, el torneo regional entra en su etapa decisiva, con los mejores equipos buscando consagrarse campeones en cada categoría.