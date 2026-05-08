Región Sur: Confirmaron las semifinales del Torneo Apertura “Hnos Busto” 2026

La Liga Rionegrina de Fútbol confirmó oficialmente que este domingo 10 de mayo se disputarán las semifinales del Torneo Apertura “Hnos Busto” 2026, despejando las dudas surgidas en las últimas horas sobre la realización de la fecha.

A través de un comunicado enviado a este medio, la entidad liguista informó que la programación se desarrollará con normalidad en las categorías Primera, Reserva/Tercera y Quinta División.

Primera División

Huahuel Niyeo vs Mallín Nehuen — 16:00 hs en Ingeniero Jacobacci

Club Deportivo Belgrano vs Club Social Los Menucos — 16:00 hs en Los Menucos

Reserva / Tercera División

Club Social Los Menucos vs Mallín Nehuen — 12:00 hs en Los Menucos

Sierra Colorada vs Huahuel Niyeo — 14:00 hs

Quinta División

Huahuel Niyeo vs Club Deportivo Belgrano — 14:00 hs en Ingeniero Jacobacci

Sierra Colorada vs 12 de Octubre — 15:00 hs en Maquinchao

Además, desde la organización recordaron que, en caso de empate durante el tiempo reglamentario, las semifinales se definirán directamente mediante tiros desde el punto penal.