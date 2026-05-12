Avanza la reconstrucción del edificio de la ESRN N° 110 de Ñorquincó

La obra supera los 50 millones de pesos y busca restituir un espacio seguro y adecuado para la comunidad educativa.

La Municipalidad de Ñorquincó continúa avanzando con la reconstrucción del edificio de la ESRN N° 110, una obra considerada fundamental para recuperar las instalaciones afectadas por diversos problemas que dejaron a estudiantes y docentes sin su espacio educativo.

La intervención cuenta con una inversión superior a los $50.000.000 y tiene como objetivo restablecer condiciones seguras, adecuadas y dignas para el desarrollo de las actividades escolares.

Desde el municipio señalaron que la obra representa “una respuesta concreta a una situación crítica”, destacando que no solo implica la recuperación de la infraestructura edilicia, sino también el fortalecimiento del derecho a la educación pública y de calidad.

Asimismo, se remarcó el acompañamiento y seguimiento realizado por el Consejo Escolar de El Bolsón, en coordinación con el Ministerio de Educación de Río Negro, lo que permite dar continuidad a las tareas que se vienen desarrollando.

El intendente Miguel Cuminao destacó el compromiso municipal con la comunidad educativa y reafirmó la decisión de seguir acompañando este tipo de obras.

“La educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo local y por eso seguimos trabajando con compromiso y decisión”, expresó el jefe comunal.